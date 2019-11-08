وفاة أبو محمد الراشد.. والسعوديون يدشنون هاشتاجا للترحم عليه

انتقل إلى رحمة الله تعالى "أبومحمد الراشد" الملقب "بالجنتل"، وهو أحد مشاهير السوشيال ميديا وخصوصًا "السناب شات"، حيث رحل الفقيد عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع طويل مع المرض، حيث تصدر هاشتاج #ابو_محمد_الراشد على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالمملكة العربية السعودية.



وتناول رواد مواقع التواصل الإجتماعى خبر وفاته داعيين له بالرحمة والمغفرة وجائت كتاباتهم كالتالى:

«في ذمة الله .. اللّهم إنه في ودائعك فأجعله في مساكن جنتك آمنًا مطمئنًا يا أرحم الراحمين,اللّهم إرحمه وأغفر له وإجمعنا به ووالدينا في جنتك».



«رحمك الله بقدر ما أسعدتنا وأكثر #ابو_محمد_الراشد».



«أبو محمد الذي أدخل البهجه والضحكه لقلوبنا توفاه الله الله يغفرله ويجعل كلامه هذا شاهدًا له يوم يلقى ربه #ابو_محمد_الراشد».



«رحل من رسم الابتسامة على وجوهنا بكل بساطة بدون تصنع أو تكلف، واليوم ينتظر منا الدعاء له بالرحمة، رحمك الله #ابو_محمد_الراشد وجعل روحك في جنات النعيم».



يذكر أن الفقيد اشتهر بفكاهته والمواقف الطريفة التى يشاركها جمهوره وفيديوهاته التى تخفف عن رواد مواقع التواصل بالسعودية شقاء يومهم.

