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فن

كنت خايف من الموت.. ناهد السباعي توجه رسالة لـ هيثم أحمد زكى

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:13 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى
وجهت الفنانة ناهد السباعي، رسالة إلى الراحل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا صباح أمس إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشرت الاعلامية إنجي علي مداخلة هاتفية للفنانة ناهد السباعي معها خلال برنامجها «أسرار النجوم» عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت الفنانة ناهد السباعي خلال المداخلة الهاتفية: إن الراحل هيثم أحمد زكي منذ عام اقتصرت حياته واهتماماته على خطيبته وعمله والذهاب إلى الجيم والمواظبة على الصلاة.

وأشارت ناهد السباعي، إلى أن هيثم ترك منزل والده بالمهندسين منذ سنوات قليلة وانتقل إلي منزل آخر بالشيخ زايد وبدأ بالفعل تجهيز البيت من أجل الزواج وإنشاء عائلة، لافتة إلى أنه كان يشعر بالوحدة دائما وكان يصرح دائما بالخوف من أن يموت وحيدا دون أن يشعر به أحد وكان جميع المقربين منه يعرفون هذا الكلام ولكن المؤسف بأن الجميع قصر معاه.

وتابعت ناهد قائلة: مكالمتنا الأخيرة أنا وهيثم كانت عقب مهرجان الجونة السينمائي واتفقنا حينها على الخروج سويا لأنه منذ سنة وهو ممتنع عن الظهور في حفلات ومهرجانات وأعياد ميلاد وكانت لديه رغبة شديدة في تغيير نمط حياته.

وأوضحت ناهد السباعي أنها وهيثم ولدا وتربيا في بيت واحد ويعتبر هيثم فردا من عائلتها وكانا لا يفترقان خلال فترة الطفولة، مشيرة إلى أن الراحل كان في أشد الاحتياج لرؤية حب وتقدير الجمهور له بهذا الشكل أثناء حياته.

 
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