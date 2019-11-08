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محافظات

علاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال بسوهاج .. مجانا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:08 م
علاج عيوب القلب الخلقية
علاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال بسوهاج ..مجانا
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خالد رياض
أشاد الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج بجهود أندية "روتاري" لخدمة المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الحكومة لتحقيق التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد أندية "روتاري" بمكتبه، وعلى رأسه الدكتورة أمل السيسي أستاذ قلب الأطفال بجامعة القاهرة، وبحضور الأستاذ أيمن حسني رئيس نادي روتاري سوهاج، والأستاذ علي مبارك، وأعضاء النادي بسوهاج.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن اللقاء تناول آليات تنفيذ مشروع "Heart to Heart" "من القلب للقلب"، والمعني بعلاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال غير القادرين، لافتًا أن القافلة الطبية بدأت أعمالها أمس بإحدى المراكز الطبية الخاصة بسوهاج، وتستمر حتى اليوم، برعاية نادي روتاري سوهاج.

وأضاف "التوني" أن القافلة الطبية أجرت القسطرة القلبية لـ14 طفلا وطفلة، من سن عام الى 12 عاما، يعانون من عيوب خلقية بالقلب، وذلك عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح، بالتعاون بين 10 أندية روتارية محلية، من بينها أندية روتاري التحرير، وروتاري سوهاج، وروتاري سقارة، وروتاري هليوبليس، وروتاري المقطم، بالإضافة الى 5 أندية روتارية عالمية من النمسا، وكندا، وبريطانيا، بتكلفة مالية قدرها مليون جنيه.

وكشف المتحدث الرسمي عن عقد الفريق الطبي لمستشفى أبو الريش الياباني، ورش عمل لتدريب وثقل مهارات 120 طبيبا وممرضا وفني قسطرة، لافتًا إلى أن الدكتورة "أمل السيسي" هي من يقوم بإجراء عمليات القسطرة بمشاركة فريق طبي من جامعة سوهاج .
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