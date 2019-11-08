كل التوفيق.. أحمد المحمدى يوجه رسالة إلى منتخب مصر الأوليمبى

وجه أحمد المحمدى لاعب استون فيلا الانجليزى رسالة لـ عناصر منتخب مصر الأولمبى قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،بداية الطريق للأولمبياد اليوم , كل التوفيق لمنتخبنا الأوليمبي في مشواره".



ويأمل المنتخب الأولمبي المصري في بداية موفقة لمشواره في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة عندما يواجه نظيره المالي مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح النسخة الثالثة للبطولة التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020.



