AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كل التوفيق.. أحمد المحمدى يوجه رسالة إلى منتخب مصر الأوليمبى

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:09 م
احمد المحمدى
احمد المحمدى
Advertisements
محمد بدران
وجه أحمد المحمدى لاعب استون فيلا الانجليزى رسالة لـ عناصر منتخب مصر الأولمبى قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،بداية الطريق للأولمبياد اليوم , كل التوفيق لمنتخبنا الأوليمبي في مشواره".

ويأمل المنتخب الأولمبي المصري في بداية موفقة لمشواره في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة عندما يواجه نظيره المالي مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح النسخة الثالثة للبطولة التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020.

كل التوفيق.. أحمد المحمدى يوجه رسالة إلى منتخب مصر الأوليمبى
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء عن أمم أفريقيا.. الشيخ طه: نمتلك عوامل العبور لـ طوكيو.. رضا عبدالعال: فرصة العمر.. ورمضان صبحي يؤكد: جاهزون

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. وزير الرياضة يكشف كلمة السر في نجاح المنتخب الأولمبي

بداية الطريق إلى طوكيو.. المنتخب الأولمبي في اختبار صعب أمام مالي

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام مالي والقنوات الناقلة

وليد صلاح الدين: المنتخب الأولمبي قادر على تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات أمم أفريقيا للشباب

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

ترشيحاتنا

شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر

انخفاض أسعار حلوى المولد بأسوان.. ونصائح طبية لتلافي أضرارها.. صور

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها

شطة يكشف حقيقة منع bein sport من إذاعة المباريات الأفريقية

إثيوبيا تعلن موعد افتتاح سد جينالي داو

بالفورمال والألوان.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث إطلالة لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مابتتقلبش.. مقطع فيديو يظهر قوة سيارة تسلا في التصدي للحوادث الخطيرة

انخفاض أسعار حلوى المولد بأسوان.. ونصائح طبية لتلافي أضرارها.. صور

شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر