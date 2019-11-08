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فن

الممرضات يعلن غضبهن من الطبيب المعجزة.. تفاصيل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:37 م
صدى البلد
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أحمد البهي
أصدر مجلس إدارة ÖHDER بيانا عاما نيابة عن جمعية الممرضات، استنكر فيه جملة جاءت علي لسان أحد المشاركين في المسلسل الأمريكي الطبيب المعجزة، الذي يتم عرضه حاليا.

وجاء البيان ليظهر اعتراضهم بشدة علي مشهد في الحلقة 8 من مسلسل العمل، حيث قالت ممرضة للمريض "أرى أنك أخرجت مصلك وأنت تتخبط" ، وكان رده عليها : "ألا تفعل الممرضات هذه الأشياء التافهة؟ أي نوع من الأطباء أنتي!".

مسلسل "الطبيب المعجزة"، مأخوذ من المسلسل الأمريكي The Good Doctor ، و تدور أحداثه حول قصة الجراح الشاب شون ميرفي المصاب بمرض التوحد ومتلازمة أسبرجر، مما يصعب عليه التواصل الاجتماعي.
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