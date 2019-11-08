بروفايل| نفتالي بينيت المتشدد .. وزير لـ جيش إسرائيل

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تعيين زعيم حزب اليمين الجديد، نفتالي بينيت، وزيرا للدفاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قرار التعيين سوف يعرض خلال اجتماع الحكومة القادم للمصادقة عليه.



وأشارت إلى أن زعيم حزب الليكود اتفق مع بينيت على اتحاد الليكود واليمين الجديد ككتلة واحدة والعمل سويا كذلك طول فترة عمل الكنيست الـ 22.



ونفتالي بينيت من مواليد 25 مارس 1972، وهو سياسي إسرائيلي، وعضو بالكنيست عن حزب اليمين الجديد، وزعيم الحزب.



عمل فيما مضى وزيرا للتعليم، ووزير الهجرة والشتات، وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت". وكان عضو بالكنيست عن حزب البيت اليهودي وترأس الحزب في الفترة من 2012 - 2018، حتى انفصل عنه وأقام حزب اليمين الجديد.



خلال خدمته العسكرية، كان بينيت عضوا في سرية المتكال، وقائد سرية في وحدة مجلان، وبعد الانتهاء من الخدمة العسكرية، تحول بينيت لرجل أعمال يعمل في مجال الهاي تك، وأحد مؤسسي شركة سايوتا. وبالإضافة إلى ذلك كان بينيت المدير العام لمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغزة، وهو من مؤسسي حركة "يسرائيل شلي" القومية الصهيونية.



يتميز بينيت بأنه يرتكز إلى ايديولوجيا يمينية واضحة، وهو يتبنى فكرة "حق إسرائيل" في "أرض إسرائيل الكاملة"، وهو من مؤيدي البناء في المستوطنات، والرد العسكري والسياسات العنيفة تجاه الفلسطينيين.