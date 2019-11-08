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توك شو

سلمى الشماع تكشف كواليس دخولها الإعلام: كنت باخد 17 جنيه فى الشهر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:01 م
سلمي الشماع
سلمي الشماع
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خالد محيي الدين
قالت الإعلامية "سلمى الشماع"، إنها نجحت في إحدى المسابقات الخاصة بالتليفزيون، بعدما كانت تعمل بجريدة الأهرام وتتقاضى أكثر من 45 جنيها شهريا.

أشارت "الشماع"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أنها تنازلت عن وظيفتها في جريدة الأهرام لـ تعمل على شاشة التلفزيون بمقابل يصل لـ 17 جنيها.

وتابعت الإعلامية "سلمى الشماع"، إنها لم تكن تفكر من قبل في العمل بالمجال التلفزيوني أو الإعلامي خلال عملها بالأهرام، ولكنها فرحت بالعمل مع قامات كبرى داخل ماسبيرو.
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