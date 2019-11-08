محمد المرسى: على الأزهر منح ترخيص لكل من يتصدر الخطاب الدينى

قال الدكتور محمد المرسى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك فوضى فى مجال الإعلام خاصة فى الفتاوى بشكل مسيء للإسلام والمسلمين حيث تخرج من غير المتخصصين.



وأضاف المرسى لـ صدى البلد أننا نحتاج تجديد الخطاب الدينى لأننا أصبحنا نهتم بالشكليات ونبتعد عن قضايا الدين.



وأشار إلى أننا نحتاج لربط الدين كقيمة أساسية للشعب العربى بقضايا الحياة اليومية، والرئيس السيسي طالب بالبعد بالخطاب الدينى عن الأفكار الهدامة، ومناقشة كل الجوانب الخاصة بتجديد الخطاب الدينى والوصول لتوصيات قابلة للتطبيق.



وأكد المرسي أن الازهر قام بخطوات منها وضع قائمة لمن لهم الحق فى الفتوى على الفضائيات لأنه لابد أن يكون مؤهلا، وأقام مركزا لإعداد الدعاة، مطالبا بأن بحصل كل من يتصدر الخطاب الدينى، على ترخيص من الأزهر.