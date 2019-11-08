أخبار الرياضة| خناقة بـ نادي الزمالك.. اجتماع طارئ للابيض للرد على اتحاد السلة.. ضربة موجعة للمنتخب

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:
تلويح بالاستقالة.. اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على عقوبات اتحاد السلة
كشف أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفهم بشأن قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة بالأمس الخاصة بمواجهة كأس مصر أمام الأهلي.
مدحت عبدالهادى يوضح حقيقة خناقة قطاع الناشئين بالزمالك
حرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على كشف كواليس الأنباء المترددة بشأن حدوث مشاجرة بين مدربى قطاع الناشئين بالنادي.
يغيب عن المشاركة.. التشخيص المبدئي لإصابة ناصر ماهر بعد خروجه من مباراة مصر
خرج ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأوليمبي مصابًا من مباراة منتخبه أمام نظيره مالي، ضمن بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
مصطفى محمد رجل مباراة مصر ومالي
حصل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام مالي، والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بافتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
تلويح بالاستقالة.. اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على عقوبات اتحاد السلة
كشف أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفهم بشأن قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة بالأمس الخاصة بمواجهة كأس مصر أمام الأهلي.
مدحت عبدالهادى يوضح حقيقة خناقة قطاع الناشئين بالزمالك
حرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على كشف كواليس الأنباء المترددة بشأن حدوث مشاجرة بين مدربى قطاع الناشئين بالنادي.
يغيب عن المشاركة.. التشخيص المبدئي لإصابة ناصر ماهر بعد خروجه من مباراة مصر
خرج ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأوليمبي مصابًا من مباراة منتخبه أمام نظيره مالي، ضمن بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
مصطفى محمد رجل مباراة مصر ومالي
حصل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام مالي، والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بافتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.