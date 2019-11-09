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فن

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:27 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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محمد نبيـل
أكدت الفنانة وفاء عامر فى تصريحات صحفية أنها لم تغادر جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كما اشيع خلال الساعات الماضية، وأنها كانت خارج المسجد لمساعدة كبار السن على إستقلال سياراتهم للحاق بموكب الجثمان.

وأضافت وفاء عامر أنها وصلت لمقبرة الراحل أحمد زكى لدفن نجلة هيثم ووجدت بجانبها مصحفا قرأت منه سورة ياسين ترحما عليهما أثناء عملية الدفن.

ودشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كود خاصا لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه، بعد أن رحل صباح اليوم وحيدا في منزله بمدينة السادس من اكتوبر.

وشيع المئات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مساء أمس إلى مثواه الأخير بعد أن رحل عن عمر يناهز الـ35 عاما، ليدفن بجوار والده الفنان أحمد زكى.
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