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ديني

وزير الأوقاف: الخميس أولى جلسات الحوار الوطني حول قضايا الشأن العام

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:50 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صحيفة الجمهورية ستستضيف أولى جلسات الحوار الوطني التحضرية لمؤتمر الشأن العام الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف.

وأضاف الوزير في بيان له: وسيكون لقاء الخميس بمقر صحيفة الجمهورية تحت عنوان: "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام" بحضور نخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، إلى عقد ندوة للنقاش في «الشأن العام»، مؤكدًا أن أهل الدين هم الأولى بالحديث في هذا الشأن.
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