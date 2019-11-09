ليفربول يسترجع ذكريات هدف محمد صلاح التاريخي في مرمى مانشستر سيتي

استرجع نادي ليفربول ذكريات هدف لاعبه المصري محمد صلاح الخرافي في مرمى نادي مانشستر سيتي ، وذلك قبل مباراتهما المرتقبة أمامهم في قمة الجولة الثانية عشر.ونشر حساب نادي ليفربول على تويتر فيديو لهدف محمد صلاح في شباك السيتي في المباراة التي جمعتهما ، في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 ، متغنيين بالإنهاء الرائع للفرعون لتلك الهجمة.ويلاقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد في السادسة والنصف مساء على ملعب أنفيلد.