ليفربول يسترجع ذكريات هدف محمد صلاح التاريخي في مرمى مانشستر سيتي

استرجع نادي ليفربول ذكريات هدف لاعبه المصري محمد صلاح الخرافي في مرمى نادي مانشستر سيتي ، وذلك قبل مباراتهما المرتقبة أمامهم في قمة الجولة الثانية عشر.
ونشر حساب نادي ليفربول على تويتر فيديو لهدف محمد صلاح في شباك السيتي في المباراة التي جمعتهما ، في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 ، متغنيين بالإنهاء الرائع للفرعون لتلك الهجمة.
ويلاقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد في السادسة والنصف مساء على ملعب أنفيلد.
ونشر حساب نادي ليفربول على تويتر فيديو لهدف محمد صلاح في شباك السيتي في المباراة التي جمعتهما ، في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 ، متغنيين بالإنهاء الرائع للفرعون لتلك الهجمة.
ويلاقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد في السادسة والنصف مساء على ملعب أنفيلد.
That finish 🤩💫— Liverpool FC (@LFC) November 8, 2019
Superb from @MoSalah ⚽️ pic.twitter.com/dc73sY24ma