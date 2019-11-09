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رياضة

ليفربول يسترجع ذكريات هدف محمد صلاح التاريخي في مرمى مانشستر سيتي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:39 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
استرجع نادي ليفربول ذكريات هدف لاعبه المصري محمد صلاح الخرافي في مرمى نادي مانشستر سيتي ، وذلك قبل مباراتهما المرتقبة أمامهم في قمة الجولة الثانية عشر.

ونشر حساب نادي ليفربول على تويتر فيديو لهدف محمد صلاح في شباك السيتي في المباراة التي جمعتهما ، في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 ، متغنيين بالإنهاء الرائع للفرعون لتلك الهجمة.

ويلاقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد في السادسة والنصف مساء على ملعب أنفيلد.

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