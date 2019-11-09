مسئول في شركة تذكرتى عن مباراة الافتتاح: التنظيم أكثر من رائع والإقبال كبير.. فيديو

قال حاتم السعيد، مسئول بإدارة العمليات في شركة تذكرتى، إن حضور الجماهير لمباراة الافتتاح كان كبيرا والإقبال كان جيدا والتنظيم كان أكثر من رائع، لافتًا إلى انهم لم يواجهوا أى صعوبة وتعاملوا مع المواقف بسهولة خلال حضور الجماهير للملاعب.



وأضاف حاتم سعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الاستاد كان ممتلئا ودخول الجماهير تم بكل سهولة، ونجحنا فى تجنب الأخطاء السابقة من خلال البطولة السابقة التي نظمتها مصر، وأوضح أن المشاكل التي كانت تتعرض لهم بسبب أنها أول تجربة لهم في إستاد القاهرة وكيفية التعامل مع الجمهور واحتياج لأشخاص أكثر للتنظيم.



وأشار حاتم سعيد إلى أن الأجواء كانت جميلة للغاية، وتنوع الجمهور ما بين شباب وعائلات، وجاءت الجماهير من كل مكان لمساندة منتخب مصر الأوليمبى.



وأكد مسئول بإدارة العمليات في شركة "تذكرتي"، أن الإقبال كان أكبر على الدرجة الثانية على عكس باقي الدرجات، لافتًا إلى انه لم تواجهنا أي مشاكل في التسجيل خلال هذه البطولة لأن معظم الحاضرين في هذة البطولة سبق لهم الحضور في البطولة الإفريقية السابقة.

