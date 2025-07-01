ناقد رياضي: الهلال السعودي الحصان الأسود لمونديال الأندية

أكد الناقد الرياضي محمود الشيخ أن نادي الهلال السعودي يُعد الحصان الأسود لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا للأداء الاستثنائي الذي يقدمه منذ انطلاق البطولة.

وأشار الشيخ، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الهلال قدم بداية قوية بفاجأ بها الجميع، بعدما فرض التعادل على ريال مدريد الإسباني في مباراة اعتبر فيها الفريق السعودي الطرف الأفضل.

وأكد على أن الزعيم نجح في التقدم ثلاث مرات خلال المباراة رغم غياب عدد من عناصره الأساسية.