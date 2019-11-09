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مرأة

بالذهبي اللافت.. نوال الزغبي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:50 ص
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة نوال الزغبى صورا جديدة لها عبر قصتها على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبى بفستان أنيق باللون الذهبي يتسم التصميم بالتطريزات الراقية ، نال إعجاب متابعيها.

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على بالألوان الترابية كأيشادو للعيون والرموش السوداء، وأحمر شفاه باللون البنى.

ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بساعة يد وخاتم لإكمال إطلالتها.
نوال الزغبي نوال الزغبي
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