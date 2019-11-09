ميركل تكشف أسرارًا عن حياتها في ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الجمعة، إن الحياة في ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين، كانت بسيطة ومريحة للغاية.



وأضافت ميركل في تصريحات لصحيفة "زيتوتشيه زايتونج" الألمانية: "ألمانيا الغربية لديها "فكرة نمطية إلى حد ما عن الشرقية، فهناك الكثير من الأشخاص الذين لم يفهموا أن هناك فرقًا بين دولة ألمانيا الديمقراطية والحياة الفردية لمواطني ألمانيا الديمقراطية".



وعلى مدار سبعة أيام وفي سبعة مواقع بالمدينة تحتفل برلين بالذكرى الثلاثين لسقوط الجدار الذي قسمها إلى شرقية وغربية وكان رمزا على انقسام ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وسيجري التذكير بالثورة السلمية التي أسقطت الجدار.



وكان الإعلان عن سقوط برلين زلزالا سياسيا عظيما هز ألمانيا والاتحاد السوفياتي وغيّر موازين العلاقات الدولية في العالم بأسره، فكانت الفرصة التي انتظرها عشرات الآلاف للتدفق إلى ألمانيا الغربية عبر بوابة برندبورغ الشهيرة.