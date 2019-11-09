AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل تكشف أسرارًا عن حياتها في ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الجمعة، إن الحياة في ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين، كانت بسيطة ومريحة للغاية.

وأضافت ميركل في تصريحات لصحيفة "زيتوتشيه زايتونج" الألمانية: "ألمانيا الغربية لديها "فكرة نمطية إلى حد ما عن الشرقية، فهناك الكثير من الأشخاص الذين لم يفهموا أن هناك فرقًا بين دولة ألمانيا الديمقراطية والحياة الفردية لمواطني ألمانيا الديمقراطية".

وعلى مدار سبعة أيام وفي سبعة مواقع بالمدينة تحتفل برلين بالذكرى الثلاثين لسقوط الجدار الذي قسمها إلى شرقية وغربية وكان رمزا على انقسام ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وسيجري التذكير بالثورة السلمية التي أسقطت الجدار.

وكان الإعلان عن سقوط برلين زلزالا سياسيا عظيما هز ألمانيا والاتحاد السوفياتي وغيّر موازين العلاقات الدولية في العالم بأسره، فكانت الفرصة التي انتظرها عشرات الآلاف للتدفق إلى ألمانيا الغربية عبر بوابة برندبورغ الشهيرة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حياتها كانت فى خطر.. بحارة يحررون سمكة قرش من طوق بلاستيكي

أقل السيارات في مصر استهلاكا للوقود خلال 2019..سوزوكي تتصدر القائمة

حسام البدري يكشف كواليس استعدادات مصر لمواجهة كينيا فى تصفيات إفريقيا.. فيديو

محمود البزاوي يعتذر للمصريين بسبب واقعة الطالبة شهد

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

إيفانز منساه رجل مباراة غانا والكاميرون

AdvertisementS

محمود البزاوي يعتذر للمصريين بسبب واقعة الطالبة شهد

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

رفض قبول تظلمات بطاقات التموين في هذا الموعد

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

الموسيقار يحيى الموجي يكشف سبب ضربه لـ عمرو دياب على المسرح أمام الجمهور.. فيديو

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

بالذهبي اللافت.. نوال الزغبي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا