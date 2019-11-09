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مرأة

فوائد صحية عديدة للجسم عند تناول العسل الأبيض على الريق.. تعرف عليها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
العسل الأبيض على
العسل الأبيض على الريق
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هاجر هانئ
العسل الأبيض من الأطعمة الصحية التى يحرص على تناولها كثير من الأشخاص على الريق فور الاستيقاظ من النوم، ولكن لا يعرف العديد مدى الفوائد الصحية التى تعود للجسم عند تناول العسل الأبيض على الريق.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول العسل الأبيض على الريق ومن أبرزها: 

- تحسين الذاكرة والحد من القلق
- الحماية من مشاكل تسوس الأسنان
- الوقاية من التهابات القرنية في العينين
- الحد من الشعور بالقلق و التوتر 
- المساعدة على الشعور بالاسترخاء 
- الحفاظ على معدل الضغط الطبيعى
- الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول

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