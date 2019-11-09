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أخبار العالم

إسرائيل تتحالف مع الأكراد.. لهذا السبب

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
إسرائيل تتحالف مع
إسرائيل تتحالف مع الأكراد
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سمر صالح
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا"، الروسية مقالًا للكاتب "إيجور سوبوتين"، حول مصلحة إسرائيل في تقديم المساعدة للأكراد السوريين، وصولا إلى تشكيل دويلة خاصة بهم.

وقال "إيجور سوبوتين"، إن مصير التشكيلات الكردية في شمال شرق سوريا أصبح عنصرًا من عناصر الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية، تتعرض لضغط داخلي كبير، ففي أكتوبر قدم عدد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي عريضة إلى بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان العامة، أفيف كوخافي جاء فيها أن الإسرائيليين لا يمكن أن يقفوا على الحياد عندما تترك أمة أخرى دون حماية من قبل حلفائها.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لا تعارض فكرة أن الأكراد يجب أن يحصلوا على دولتهم الخاصة، وقالت وزيرة العدل السابقة، إيليت شاكيد، في أكتوبر، إن ظهور كيان دولة جديد في شمال سوريا يلبي مصالح كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.

وأفادت "نيزافيسيمايا جازيتا"، بأن الدعم الإسرائيلي للأكراد يمكن أن يشكل قوة ضغط على تركيا التي توترت علاقاتها مع الدولة اليهودية ولكن الأداة الأكثر فاعلية بيد إسرائيل ما زالت علاقاتها الجيدة مع أمريكا ففي الصدد، قال الباحث في الشئون الكردية، فلاديمير فان ويلجنبرج، مؤلف كتاب "أكراد شمال سوريا"، لـ"نيزافيسيمايا جازيتا"، تعليقا على الوضع وراء الفرات "لدى إسرائيل فقط قنوات تأثير في الولايات المتحدة".

ووفقا له، فإن إسرائيل لا تريد أن يبقى الأكراد السوريون هدفا لهجمات من تركيا، فقد أدى ذلك عمليا إلى اتفاق جزئي بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق الرسمية وعودة شمال شرق سوريا إلى سيطرة الحكومة يتعارض مع المصالح الإسرائيلية فـ"إسرائيل تخشى من أن يقوّي ذلك وضع إيران وسوريا".
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