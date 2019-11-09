بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى

تداول مستخدمو موقع التواصل الجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة هنا الزاهد خلال احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمى برفقة أصدقائهما.



خطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية الأنيقة، حيث ارتدت بلوزة فضى لامعة كشفت عن جزء من بطنها، ونسقت معها بنطلون أسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التى تناسب إطلالتها.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها المموجة المنسدلة على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل، ولكنها وضعت بعض اللمسات البسيطة.

