AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
هنا زاهد و أحمد فهمى
هنا زاهد و أحمد فهمى
Advertisements
هاجر هانئ
تداول مستخدمو موقع التواصل الجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة هنا الزاهد خلال احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمى برفقة أصدقائهما.

خطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية الأنيقة، حيث ارتدت بلوزة فضى لامعة كشفت عن جزء من بطنها، ونسقت معها بنطلون أسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التى تناسب إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها المموجة المنسدلة على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل، ولكنها وضعت بعض اللمسات البسيطة.
بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى
بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى
بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى
بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى
بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى
بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور

بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل

بـ 127 ألف جنيه .. سعر إكسسوارات ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها

بالفورمال والألوان.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث إطلالة لها

ترشيحاتنا

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

تعرف على حجم إصابة صلاح محسن وموقفه من مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة

فى ذكرى مولده.. تعرف على عدد أسمائه.. يجهلها الكثيرون منا

رسائل واتس اب تكشف لغز الجريمة.. زوجة تقتل زوجها الثري بمساعدة عشيقها

قبل تناولها.. كل ما يجب معرفته عن المكملات الغذائية.. فيديو

افتتاح معرض إليكتريكس الدولي للكهرباء والطاقة المتجددة.. 200 عارض من الشركات المحلية والدولية يناقشون مستقبل الطاقة في مصر.. وبرنامج لتحويل الشبكة في مصر لـ ذكية

AdvertisementS

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

ماذا فعل إبليس ليلة مولد النبي.. معجزات في ميلاد الرسول

شاهد أكبر طائرة في العالم بجناحين.. أطول من ملعب كرة قدم.. صور

الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها

حكاية دواليب السموم.. ماجدة من رحم المخدرات وحظوظ ديلر ولاد الذوات

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى