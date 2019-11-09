كارثة صحية.. استخدام السجائر الإلكترونية تعرضك لهذه الأمراض

حذرت دراسة جديدة، أجريت مؤخرا في جامعة ولاية أوهايو، أن تدخين السجائر الإلكترونية على الرغم من وصفها كبديل صحي التدخين والسجائر، فإنها تشكل خطرا كبيرا على الصحة، حيث إنها تسبب في الإصابة بأمراض القلب.





وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية يمكن أن تسبب في تبخير الأوعية الدموية، والذي بدوره يتسبب في الإصابة بأمراض القلب.





وتابع الباحثون، أنه بخلاف تدخين النيكوتين ، تظهر الأبحاث أن الأبخرة المنبعثة من السجائر الإلكترونية تحتوي على جسيمات ومعادن ونكهات، وكلها تساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية.





وشهدت الولايات المتحدة ما يقرب من 40 حالة وفاة مرتبطة بالاستخدام قصير الأجل للسجائر الإلكترونية، وتشير الأبحاث ان له تأثير كبير على القلب والأوعية الدموية طويلة الأجل، وفقا لما جاء ف6ي صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال الدكتور نيكولاس بوكانان المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة بجامعة ولاية أوهايو، أنه قام هو وفريقه بمراجعة البحث الذي تم إجراؤه حول التأثيرات القلبية الوعائية للسجائر الإلكترونية حتى الآن ، ورغم أنهم يقولون إن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الدراسات الأكبر والأكبر ، تشير الأدلة المبكرة إلى أن السجائر الإلكترونية لا يمكنها أن تصنف كجهاز آمن.





وقال الكثير من المؤلفين لورين وولد ، مدير الأبحاث الطبية الحيوية بكلية التمريض بجامعة ولاية أوهايو، انه يعتقد الكثير من الناس أن هذه السجائر الإلكترونية آمنة ، لكن هناك الكثير والمزيد من الأسباب للقلق بشأن آثارها على صحة القلب.





وتشير البيانات إلى أن الجزيئات الدقيقة من السيجارة الإلكترونية قد تدخل مجرى الدم وتؤثر على القلب، وتعمل بطريقة مشابهة لتلوث الهواء، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم ، وصلابة في الشرايين ، التهاب الرئة، وعلى المدى الطويل الإصابة بأمراض القلب.



