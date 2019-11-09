شاهد.. أول تعليق من أقارب هيثم أحمد زكي على عدم استلامهم جثمانه

أثار خبر عدم استلام جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي غضب أقاربه، لتخرج نهال فؤاد شقيقة زوجة خال الفنان الراحل عن صمتها بمنشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



وعلقت نهال فؤاد قائلة: "يا جماعة والله هيثم عنده بنات خاله... وزوجة خال حنينة جدا وطيبة كأنها أمه .. وعنده خطيبة، موضوع عدم وجود احد لتسلم الجثمان ده لأن القانون عايز أقارب درجة اولى .... لم يتوفر هذا، لان أخوه كمان خارج البلاد، صعبة أوي كلمة (لم يجد احد يتسلم الجثمان)".



صعبة أوي كلمة (لم يجد احد يتسلم الجثمان )ادعوا لهيثم ..من كل قلبكم وياريت كان شاف حبكم ده في حياته ..كم ناس زعلت عليه لم أرها في حياته. الله اكبر والحمد لله.. حتي في وداعه الأخير في المدفن ... حب ووفاء لم أراه منذ فترة .... انا لله وإنا اليه راجعون.