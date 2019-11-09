رسالة من مسؤول إسرائيلي كبير لـ وزير الجيش الجديد.. وهذا فحواها

قال مسؤول إسرائيلي كبير يخدم على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، اليوم السبت: إن معضلة غزة لن تحل بعملية عسكرية فقط.





جاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الكشف عن هويته، تعقيبا على قرار تعيين نفتالي بينت وزيرا للجيش الإسرائيلي، وهو المعروف بمواقفه المتشددة ضد غزة.





ونقل موقع "المونيتور" العبري عن المسؤول، قوله إن مشكلة غزة كبيرة ومعقدة، حتى أن ليبرمان عندما أصبح وزير للجيش وجد أن المسألة أكثر تعقيدا، وبات يقتنع مع مرور الوقت أن معضلة غزة لن تحل بعملية عسكرية فقط.





وتوقع أن يكتشف بينت لاحقا أن الشروع بهجوم عسكري كبير على غزة لن يزيل التهديد الماثل على مستوطني الجنوب، كما لم تنجح بذلك حروب غزة السابقة، مشيرا إلى أن هذه القناعة ما توصل إليها نتنياهو، واضطر لعقد تسوية مع حماس بوساطة مصرية.





من جانبه، توقع الكاتب الإسرائيلي شلومي ألدار، أن يدرك بينت الذي دأب على توجيه الاتهامات لنتنياهو وأفيغدور ليبرمان بسبب سياستهما الرخوة تجاه حماس بغزة، فور دخوله لمقر الوزارة أن المقترحات العسكرية المتلاحقة التي اعتاد على إعلانها لحل مشكلة غزة شعارات شعبوية ليس أكثر.





وأضاف ألدار، أن مواقف بينت تغيرت 180 درجة الأسبوع الماضي، الذي شهد سقوط صواريخ على مستوطنات الغلاف، حيث أعلن حينها أنه ليس من المناسب الرد القوي على غزة، وليس هناك معنى للرد بعنف أشد كما يطالب أعضاء معسكر اليمين، لأنه سيسفر عن جولة تصعيدية ليست مجدية.



