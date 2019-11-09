قافلة مستقبل وطن: الكشف علي 1000 حالة مرضية في الطالبية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الجيزة، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات، في منطقة الطالبية.



وحضر فاعليات القافلة الطبية للحزب كل من، عادل ناصر أمين حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة، والدكتور محمد علي، وأحمد سميح نائبي منطقة الطالبية، وإبراهيم الشيمي القائم بأعمال أمين الطالبية بالحزب، فضلًا عن قيادات حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة.



وقامت القافلة الطبية للحزب، بتوقيع الكشف الطبي على نحو 1000 حالة مرضية فى 7 تخصصات طبية، وقدمت أمانة الحزب بمنطقة الطالبية العلاج مجانًا وبنسب خصم على الإشاعات والتحاليل تصل إلى 50%.



وأتمت القافلة الطبية الكشف على أكثر من 1000 حالة مرضية وتم الكشف عليهم بتخصصات باطنة واطفال ونساء وعظام وصدرية وجلدية وعلاج طبيعي، وتم صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات وعمل التحاليل المطلوبه لهم.