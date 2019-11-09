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فن

محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:52 م
عزاء هيثم احمد زكي
عزاء هيثم احمد زكي
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محمد بدران
وصل الفنان محمد رمضان، والفنانة دينا الشربيني، والإعلامي وائل الإبراشي، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والفنانة روجينا، وصابرين، ودينا فؤاد، والفنان إدوارد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، وأحمد السعدني، الفنانة سمية الخشاب، ماجدة زكي، سامح الصريطى، فردوس عبد الحميد، أروى جودة، إيمان العاصي، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد عبد الرحمن، الإعلامي طارق علام، بوسي شلبي، للمشاركة في عزاء الراحل هيثم أحمد زكي المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتلقى العزاء شقيقة رامى عز الدين بركات وعدد من الأصدقاء.

ويحل الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد
محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد
محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد
محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد
محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد
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