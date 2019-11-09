محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد

وصل الفنان محمد رمضان، والفنانة دينا الشربيني، والإعلامي وائل الإبراشي، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والفنانة روجينا، وصابرين، ودينا فؤاد، والفنان إدوارد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، وأحمد السعدني، الفنانة سمية الخشاب، ماجدة زكي، سامح الصريطى، فردوس عبد الحميد، أروى جودة، إيمان العاصي، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد عبد الرحمن، الإعلامي طارق علام، بوسي شلبي، للمشاركة في عزاء الراحل هيثم أحمد زكي المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتلقى العزاء شقيقة رامى عز الدين بركات وعدد من الأصدقاء.





ويحل الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.



