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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على ايبار بثلاثية في الشوط الأول وبنزيما يتألق

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا على نظيره إيبار، بثلاثية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "لا ليجا".

جاء الهدف الأول فى الدقيقة 17، عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من خلال متابعة أمام المرمى الخالي وضعها في الشباك، وسجل بعدها سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وسجل بنزيما ثالث الأهداف في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي برشلونة، بينما يأتي إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وتمثل مواجهة اليوم اختبارًا مهمًا، لكتيبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في الوقت الذي يبحث فيه عن تحقيق الفوز السادس له هذا الموسم.
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