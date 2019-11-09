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محافظات

حقيقة رفع إيجارات وحدات إسكان محافظة القاهرة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:41 م
حقيقة رفع إيجارات
حقيقة رفع إيجارات وحدات الإسكان بـ محافظة القاهرة
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عبد العزيز جمال
ردت محافظة القاهرة على ما تم تداوله بخصوص تحريك أسعار الإيجارات علي وحدات الإسكان.

وأكدت المحافظة عبر صفحتها الرسميىة على فيس بوك، بأنه لا صحة لما تم تداوله بشأن زيادة القيمة الايجاريه علي وحدات الإسكان الخاصة بمشروعات إسكان المحافظة وخاصة الاسكان الاجتماعي الخاص بالحالات القاسية.

وأوضحت أنه لم يتم المساس أو تحريك قيمة الإيجارات بكل المشروعات.
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