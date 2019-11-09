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توك شو

بعد تعرضه لوعكة.. أبو العينين يطمئن على الحالة الصحية لـ أحمد موسى.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:42 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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هاني حسين
اطمأن رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على الإعلامي أحمد موسى بعد تعرضه إلى وعكة صحية، قائلا:" ألف سلامة عليك، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وإحنا كنا في لندن وبندعيلك".

وأضاف محمد أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنت شوفت محبة الناس وتقدير الناس ليك وناس كتير من بلاد عربية تواصلت معي للإطمئنان عليك".

وتابع محمد أبو العينين:" ربنا يديمك لمصر ولوطنيتك وأخلاقك الحميدة، وأنت غالي بـ وطنيتك وحبك لمصر، وانت رجل وطني محترم بيدافع عن بلده وعروبته بمنتهى الشرف والأمانة والأخلاق".
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