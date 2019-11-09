بعد تعرضه لوعكة.. أبو العينين يطمئن على الحالة الصحية لـ أحمد موسى.. فيديو

اطمأن رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على الإعلامي أحمد موسى بعد تعرضه إلى وعكة صحية، قائلا:" ألف سلامة عليك، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وإحنا كنا في لندن وبندعيلك".



وأضاف محمد أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنت شوفت محبة الناس وتقدير الناس ليك وناس كتير من بلاد عربية تواصلت معي للإطمئنان عليك".



وتابع محمد أبو العينين:" ربنا يديمك لمصر ولوطنيتك وأخلاقك الحميدة، وأنت غالي بـ وطنيتك وحبك لمصر، وانت رجل وطني محترم بيدافع عن بلده وعروبته بمنتهى الشرف والأمانة والأخلاق".

