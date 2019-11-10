برلماني: مزرعة سمكية مشتركة بين مصر والجزائر يدعم التعاون السياسي

قال سيد أحمد عيسى، عضو لجنة الزراعة و الرى بالبرلمان، إنه من خلال إنشاء مزرعة سمكية سيكون هناك مردود إقتصادي كبير، مضيفا أنه لا يوجد مشكلة في زيادة إنتاج الثروة السمكية لأن الفائض يتم تصديرة بسهولة نتيجة لجودة المنتج المصري.



وأكد النائب سيد أحمد، لـ "صدى البلد"، أن فكرة إنشاء مزرعة مشتركة بإدارة مصرية أمر له جوانب كثيرة ،مضيفا أن مصر بها خبرة جيدة لإدارة المزارع يجب إستخدامها.



وأوضح عضو لجنة الزراعة و الرى، أن من خلال هذه المزرعة سيزداد التعاون السياسي بين الجزائر ومصر.



كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، قال إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها فى إفريقيا.



وأضاف الوزير - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، اليوم "الجمعة" أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب) حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.



وأشار إلى أن هذه المزرعة هي باكورة التعاون بين مصر والجزائر في مجال الإستزراع السمكي، مضيفا أن "مصر رائدة في الإستزراع السمكي في المياه العذبة، واتفقنا مع الأخوة في الجزائر على نقل الخبرات المصرية لهم".



وقال إن هذا النموذج سيؤدي حال نجاحه إلى نشره في المناطق المحيطة وهذا من الأهداف الأساسية للمزرعة، إلى جانب الهدف الإنتاجي للتأكد من نجاح المشروع لتقديم خدمة إنتاجية وإرشادية لمزارعي الأسماك في المناطق المجاورة لإنشاء مزارع مماثلة، مضيفا أنه يمكن أن تقدم مصر من خلال الخبراء المتواجدين خبرات فنية لإنشاء مزارع مماثلة على نطاق أوسع في جنوب الجزائر.



وتابع:"هذه هي أول مرة من خلال مشروع المزارع الأفريقية بالوزارة، ولدينا حاليا 10 مزارع نموذجية في مختلف دول القارة ونستهدف مضاعفتها خلال السنتين المقبلتين، وهناك إقبال من الدول الأفريقية على تنفيذ مشاريع مماثلة لنقل الخبرات الزراعية المصرية للدول الأفريقية كل على حسب النشاط الزراعي المناسب لها لأن كل منطقة تتميز بمميزات جغرافية وبيئية تؤدي إلى إمكانية زراعة محاصيل بعينها وهو ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة، إلى جانب إنشاء مزارع حيوانية".



وكان وزير الزراعة قد وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى مدينة وهران الجزائرية (شمال غرب)، للمشاركة في المعرض الدولي للصيد البحري الذي تشارك فيه مصر كضيف شرف الدورة الثامنة "سيبا 2019".

