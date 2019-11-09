توك توك كهربائي بـ شوارع القاهرة قريبا.. تفاصيل

قام معرض كايرو إينوفيت للمشروعات الابتكارية بتسليط الضوء على أول نموذج لـ التوك توك الكهربائي (مشروع إيجو) وهو مشروع من ابتكار الباحثين محمد بن شريف وهيثم رمضان والذي جاء ثمرة برنامج امنحوتب الخاص بدعم أشكال الشراكة العلمية والتكنولوجية المصرية الفرنسية.



يقف وراء المشروع اثنين من المهندسين أحدهما مصري والأخر فرنسي اللذان يتحليان بالجراءة وحس الابتكار ؛ وذلك بدعم من وزارتي أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية و التعليم العالي والبحث في فرنسا ؛ وبمساندة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك وفقا للتقرير الصادر عن السفارة الفرنسية بالقاهرة.



وقام اثنين من الاساتذة الحاصلين على الدكتوراه في الهندسة بتخصص الكهرباء والميكانيكا (كلية سوبليك بفرنسا) وهما متخصصان في الطاقة المتجددة وطرق تخزينها وهما الدكتور هيثم رمضان و الدكتور محمد بن شريف وهما يقومان بالتدريس في جامعة الزقازيق وفي جامعة بلفور-مونبليار (UTBM) بإختراع التوك التوك الكهربائي .





وبدأ مشروع أول توك توك كهربائي لمواجهة التحديات التي تمثلها التكدسات السكانية والتلوث الذي تحدثه هذه التكدسات، حيث قرر المهندسان توظيف افكارهما المبتكرة في خدمة تحقيق مرحلة انتقالية في مجال الطاقة والبيئة وتطوير بدائل مستدامة في مجال النقل بالبلدين مصر وفرنسا.



والتوك توك هو وسيلة نقل خفيفة وعملية وبات لا غنى عنه في مصر اليوم حيث هناك حوالي 1.8 مليون توك توك في مصر تصدر 3.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون على الأقل سنويا وهذا ما دفع الدكتور محمد والدكتور هيثم، بالشراكة مع شركة سيجولا، بابتكار نسخة جديدة من التوك توك تحترم المعايير البيئية.



وحظي برنامج EGO بدعم مادي قدره حوالي 25.000 يورو على سنتين وذلك بعد أن فاز بجائزة برنامج امنحوتب لعام 2017-2018، وهكذا سمح برنامج امنحوتب للمهندسين بإطلاق مشروعهما وابتكار أول نسخة من التوك توك الكهربائي.



ويجري حاليا المهندسان مفاوضات مع مستثمرين من أجل عمل خط إنتاجي من ابتكارهما حتى يمكن أن نرى قريبا التوك توك الكهربائي يسير في شوارع القاهرة .



ويتميز التوك توك بأنه مزود ببطارية تعمل بالهيدروجين حيث تم تصميمه كي يكون في آن واحد مصدرا للطاقة النظيفة وألا يحدث ضجيجًا حيث يتم تزويده أيضا بألواح شمسية على سقفه ويمكن أن يسير حتى 100 كيلومتر قبل أن تفرغ طاقته. وهو محمول على ثلاث عجلات ويمكن أن يحمل حتى 5 أفراد.