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تعليم

جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل للقيادات الجامعية.. اليوم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
تنظم جامعة عين شمس ورشة عمل للقيادات الجامعية بعنوان كيفية بناء فريق عمل ناجح بحضور د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات وذلك اليوم الأحد.

وياتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بأهمية تنمية القدرات البشرية، تعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين مما يساهم في بناء وتطوير المنظومات الإدارية، دعم ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وبالتعاون مع د. شريفة شريف مدير المعهد القومى للإدارة

أوضح د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه سيتم عمل تقييم شامل للسادة العاملين بالجامعة وخاصة لأصحاب المرحلة العمرية من ٤٥-٥٥ عاما، مضيفا أنه قد قامت الجامعة بالفعل بعمل تقييم لعدد ١٥٠ من السادة العاملين للتعرف علي نقاط الضعف وعلاجها عن طريق برامج تدريبية متخصصة لكل مجال.
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