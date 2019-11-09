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سيارات

على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:15 م
سيارة موزة
سيارة موزة
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عزة عاطف
صمم الأمريكي ستيف بريثويت "أكبر سيارة على شكل موزة" باستخدام قطع غيار سيارة بيك آب فورد F-150، لكن رغم نجاحه في تصميمها وتوجهه في رحلة طويلة بها إلى ولاية تكساس، قام شرطي بإيقافه وسحب رخصة القيادة الخاصة به.

كان ستيف يسير ببطء في سيارته الجديدة الموزة bananamobile، ولكن الشرطي من دهشتخ لم يعرف ماذا عليه أن يفعل فأراد التأكد من أن ركوب الموزة قانوني في الشوارع الأمريكية وفقًا لصحيفة إم لايف، وقد استعاد ستيف رخصته فيما بعد، مع فاتورة بقيمة 20 دولارًا ملفوفة حولها.

صمم ستيف سيارته فورد موديل F-150 4x4 لعام 1993 بمساعدة استوديو Mutant Brothers لجذب الانتباه بجعلها تبدو كموزة عملاقة، وبدأ رحلته الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يقدم جولات للأطفال ويظهر في المعارض وما شابه ذلك.

لا يوجد قانون يصرح بوجود مثل هذه السيارات ولا يوجد اعتراف رسمي بها، فرخصة ستيف هي للسيارة الفورد، لكن الأمر المثير للاهتمام هو أن شرطيا أمريكيا قد أعطاه بالفعل ختم الموافقة والاعتراف بالسيارة الموزة في شكل فاتورة غرامة بقيمة 20 دولارًا، لذا فهي معترف بها قانونيًا الآن.

واستغرق تحويل السيارة إلى موزة نحو عامين وتكلف 25 ألف دولار، باستخدام قضبان فولاذية معززة، رغوة بولي يوريثان منحوتة مغطاة بالألياف الزجاجية، دخل ستيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسيارته الموزة التي يبلغ طولها 23 قدمًا تقريبًا، تحت تصنيف "أطول سيارة موزة مخصصة في العالم".
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