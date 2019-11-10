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بين الناس

مواطنة تستغيث بأهل الخير للإنفاق على علاجها وأبنائها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:54 م
صدى البلد
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وسام مختار
تعانى منى عبدالله ٥٠ عامًا، من مرض الكلى وارتفاع الضغط والسكر، ويتجاوز علاجها الشهرى ٤٠٠ جنيه، وتناشد فاعلى الخير مساعدتها في العلاج.

وتقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : أعول سبعة من الأبناء، وزوجى كان عاملًا بسيطًا باليومية، وبعد وفاته انقطع الدخل، وأنا أسكن في حجرتين وصالة، وتحملت الكثير، حتى انتهى بى المطاف أبيع المناديل والليمون في الشارع، لتدبير مصاريف معيشة أبنائى، وعلاجى الشهرى .

وتختتم: أناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدة شهرية فضلًا عن ثمن جلسات الكلى .

للتواصل مع الحالة: ٠١١٤٧٠٦٦٦٣٨

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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