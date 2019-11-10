محسن صالح: مانويل جوزيه كان يعتمد على هيبة الأهلي

أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، مدرب "صايع".



وقال محسن صالح، في تصريحات لبرنامج " سهرة مع"، المذاع عبر قناة الأهلي:" جوزيه عنده الجرأة على اتخاذ القرار الصعب، وكان يعتمد على هيبة الأهلي".



وتابع:"جوزيه في حالة تأخر الأهلي كان يشرك جميع رؤوس الحربة وهو ما كان يربك حسابات الفريق المنافس".



وأوضح:" جوزيه مدرب شخصيته قوية وكان يجيد التعامل مع اللاعبين".