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رياضة

محسن صالح: مانويل جوزيه كان يعتمد على هيبة الأهلي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:42 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، مدرب "صايع".

وقال محسن صالح، في تصريحات لبرنامج " سهرة مع"، المذاع عبر قناة الأهلي:" جوزيه عنده الجرأة على اتخاذ القرار الصعب، وكان يعتمد على هيبة الأهلي".

وتابع:"جوزيه في حالة تأخر الأهلي كان يشرك جميع رؤوس الحربة وهو ما كان يربك حسابات الفريق المنافس".

وأوضح:" جوزيه مدرب شخصيته قوية وكان يجيد التعامل مع اللاعبين".
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