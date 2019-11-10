تويتر يتخذ إجراءً صارمًا بحظر جميع الإعلانات السياسية لهذا السبب

كشف موقع تويتر عن أنه سيقوم بحظر الإعلانات السياسية، إذعانًا للضغوط التي مر بها كالعديد من شركات التواصل الاجتماعي لمنع محاولات توجيه الانتخابات بسرقة بيانات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم، أو بالشائعات.



قال الرئيس التنفيذي للشركة إن تويتر سيحظر الإعلانات السياسية على تطبيقه الشهر المقبل، حيث تواجه منصات وسائل التواصل الاجتماعي ضغوطا لمنع محاولات التأثير على الانتخابات بمعلومات خاطئة.



وأضاف جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في بيان "لقد اتخذنا قرارًا بوقف جميع الإعلانات السياسية على مستوى العالم".. مؤكدًا على مبدأ أن الوصول إلى الرسائل السياسية ينبغي كسبه، وليس شراؤه".



ووفقًا لموقع 10 دايلي تواجه شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر ومنافستها شركة فيسبوك، ضغوطًا متزايدة لوقف بيع الإعلانات التي تنشر معلومات غير دقيقة.