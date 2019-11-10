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تكنولوجيا

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
فيسبوك وإنستجرام
فيسبوك وإنستجرام
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عزة عاطف
أصدرت شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، التي تشترك في نفس المعايير والقيم المجتمعية، إرشادات جديدة دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي.

حيث سيتم حظر المستخدمين الذين ينشرون الباذنجان أو الخوخ في سياق جنسي واضح عبر التعليقات، الحالة، مقاطع الفيديو أو الصور من المنصات وفقًا لـ10 دايلي.

صرح مسؤول في إنستجرام لصحيفة نيويورك بوست بأن المحتوى "سيتم إزالته فقط من فيسبوك وإنستجرام إذا كان يحتوي على رمز إيحاء جنسي مع طلب ضمني أو غير مباشر لصور عارية، شركاء، أو محادثات غير لائقة."


تشير معايير مجتمع فيسبوك إلى حظر الرموز التعبيرية بموجب المادة 16، هذا يعني أن أي شخص يستخدم الفاكهة الشعبية أو الخضار من الرموز التعبيرية بطريقة غير لائقة، يمكن أن يواجه الحظر.
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