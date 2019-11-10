شيكابالا يحتفل بالمولد النبوي.. شاهد

احتفل محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك عبر حسابه بتويتر بذكرى المولد النبوي الشريف.
وغرد شيكابالا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "في ذكرى يوم مولد النبي، صلوا عليه وسلموا تسليمًا كثيرًا.. صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله".
وانهالت عليه التعليقات وجاءت بين "اللهم صَل وسلم وبارك عليه وكل سنة وانت طيب ياشيكا" و "عليه افضل الصلاه والسلام" و"عليه أفضل الصلاة وأتم السلام".
ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.
وغرد شيكابالا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "في ذكرى يوم مولد النبي، صلوا عليه وسلموا تسليمًا كثيرًا.. صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله".
وانهالت عليه التعليقات وجاءت بين "اللهم صَل وسلم وبارك عليه وكل سنة وانت طيب ياشيكا" و "عليه افضل الصلاه والسلام" و"عليه أفضل الصلاة وأتم السلام".
ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.