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رياضة

شيكابالا يحتفل بالمولد النبوي.. شاهد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
شيكابالا
شيكابالا
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مصطفى كرم
احتفل محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك عبر حسابه بتويتر بذكرى المولد النبوي الشريف.

وغرد شيكابالا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏في ذكرى يوم مولد النبي، صلوا عليه وسلموا تسليمًا كثيرًا.. صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله".

وانهالت عليه التعليقات وجاءت بين "‏‎اللهم صَل وسلم وبارك عليه وكل سنة وانت طيب ياشيكا" و "‏‎عليه افضل الصلاه والسلام" و"‏‎عليه أفضل الصلاة وأتم السلام".

ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.
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