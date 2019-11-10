شيكابالا يحتفل بالمولد النبوي.. شاهد

احتفل محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك عبر حسابه بتويتر بذكرى المولد النبوي الشريف.



وغرد شيكابالا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏في ذكرى يوم مولد النبي، صلوا عليه وسلموا تسليمًا كثيرًا.. صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله".



وانهالت عليه التعليقات وجاءت بين "‏‎اللهم صَل وسلم وبارك عليه وكل سنة وانت طيب ياشيكا" و "‏‎عليه افضل الصلاه والسلام" و"‏‎عليه أفضل الصلاة وأتم السلام".



ويحتفل العالمين الإسلامي والعربي بمولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول.