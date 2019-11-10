رسالة خطية من أمير الكويت لـ خادم الحرمين الشريفين

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برسالة خطية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وفقا لوكالة الانباء الكويتية "كونا"، غادر مبعوث أمير الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، البلاد صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسليم رسالة خطية من أمير البلاد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية.



وكثيرا ما يبعث أمير الكويت برسائل للعاهل السعودي لتأكيد العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.