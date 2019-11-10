إعصار مدمر يشرد الآلاف في بنجلادش.. وهذه حصيلة ضحاياه

خلال وقت مبكر من صباح اليوم، ضرب الإعصار المسمى بلبل، بنجلادش، متسببًا في مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات وإجلاء مئات الآلاف من منازلهم.



واستمرت عمليات الإجلاء من المناطق المنكوبة والمعرضة للخطر، الأمر الذي حد من سقوط المزيد من الضحايا.



وقال مسؤولون، إن الإعصار بلبل وصل إلى البلاد خلال امس ليلًا، وتسبب بمقتل شخصين، أحدهما صياد يبلغ من العمر 60 عاما، والآخر امرأة تبلغ من العمر 52 عاما سقطت الأشجار على منزليهما.



وأضاف المسؤولون أن "الأسوأ قد ولى"، لكنهم أوضحوا أن عشرات الأشخاص أصيبوا، ولحقت أضرار بالعديد من المنازل، مشيرين إلى أن عمليات الإجلاء السريعة أنقذت العديد من الأرواح.



وبحسب الوكالة، احتشد نحو مليوني شخص، من 13 منطقة ساحلية في البلاد، في نحو 5500 ملجأ منذ مساء السبت.



