مصرع شابين وإصابة 3 آخرين بحادث انقلاب سيارة ملاكى فى البحيرة

لقي شابين مصرعهما، كما أصيب 3 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو 102 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة مركز وادي النطرون، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى المركزى.



تلقت الأجهزة الأمنية، بمدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث بالطريق الصحراوي بالكيلو 102، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث تسبب فى مصرع كل من: "عبد الستار مهنا ضيف"، 27 سنة، "محمد سعيد محمد بدر"، 31 سنة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



كما تسبب الحادث فى إصابة كل من: "محمد محمد رمضان"، 27 سنة، و"سمير عزت عبد الحكيم"، 34 سنة، و"أحمد كمال حسن أحمد"، 44 سنة، مصابين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.



وتم نقلهم لذات المستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.