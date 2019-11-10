AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شابين وإصابة 3 آخرين بحادث انقلاب سيارة ملاكى فى البحيرة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:41 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
جمالات الدمنهوري
لقي شابين مصرعهما، كما أصيب 3 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو 102 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة مركز وادي النطرون، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث بالطريق الصحراوي بالكيلو 102، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث تسبب فى مصرع كل من: "عبد الستار مهنا ضيف"، 27 سنة، "محمد سعيد محمد بدر"، 31 سنة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تسبب الحادث فى إصابة كل من: "محمد محمد رمضان"، 27 سنة، و"سمير عزت عبد الحكيم"، 34 سنة، و"أحمد كمال حسن أحمد"، 44 سنة، مصابين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقلهم لذات المستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع رجل وإصابة زوجته فى انقلاب سيارة بصحراوى وادى النطرون

إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بـ وادى النطرون

ترشيحاتنا

ممنوعة من الكلام.. مايلي سايرس تخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

طريقة عمل البيض التركي أفضل من المحلات

الأحد الناري.. مواعيد مباريات اليوم 10 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

بإطلالات مختلفة.. إنجى المقدم تتألق بصحبة إياد نصار

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

محسن صالح: مانويل جوزيه كان يعتمد على هيبة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل