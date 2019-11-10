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محافظات

12 ألف طلب لتقنين اوضاع أراضي أملاك الدولة بالمنيا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:52 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عن بدء تنفيذ الموجة الـ 14 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، غدا الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجاري، وتستمر على مدار 15 يومًا، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات ، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة أنهت كافه الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ14 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وقال المحافظ، ان لجان تقنين الأراضي المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث يتم تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب في أراضيهم مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.

واوضح أن إجمالي عدد الحالات التي تقدمت بطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة حتى 31 اكتوبر الجاري، بلغت 12 ألف و272 طلب، منها ( 8603 ) طلب تقنين زراعة ، على مساحة ( 1.1 ) مليون فدان ،عدد ( 3669 ) طلب تقنين مباني ، على مساحة ( 1.2) مليون متر مربع .

وأضاف أن إجمالي عقود التقنين التي وقعتها المحافظة بلغت 748 عقدًا للتقنين منها 466 عقدًا للأراضي زراعية و 282 عقدًا للأراضي مباني بإجمالي مساحة 15 ألف فدان للزراعة و64 ألف متر مربع للمباني وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية وسداد المقدم القانوني بنسبة 25 % ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حساب حق الشعب ( 275,121,195) مليون جنيه.

وفى نفس السياق، عقد محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، اجتماعًا موسعًا مع مديري ادارات الخدمة ورؤساء القري والاحياء بالمدنية، لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجه الرابعة عشر لإزالة التعديات علي املاك الدولة، وتجهيز المعدات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة المعنية، مؤكد علي ضرورة تنفيذ جميع القرارات الصادرة لإزالة أي تعدي، مع الرصد الفوري لحالات التعدي وازالتها في مهدها.

من جانبه أكد العقيد محمد صلاح ، رئيس مركز أبو قرقاص، إنه تم عمل برنامج زمنى لتنفيذ الازالات بدائرة المركز بحضور كافة الجهات المعنية والمختصة ، حيث ستبدأ الحملة عملها اعتبارا من صباح الغد مع تواجد كافة القطاعات بالحملة.

واشار رئيس المركز الى أنه تم إعداد غرفة عمليات على مستوى المركز بالوحدة المحلية ابو قرقاص للقيام برصد حالات الازالة .
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