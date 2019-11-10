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رياضة

خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:15 م
صورة من الملعب
صورة من الملعب
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عبدالله هشام
تعادل فريق الاسماعيلي مواليد 99 امام منافسه النادي الاهلي بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي اقيمت على ملعب الدراويش ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة دورى الجمهورية.

وشهدت المباراة عقب نهايتها أحداث شغب بين لاعبي الفريقين اسفرت عن عدة اصابات حتى تدخل الأمن لفض الاشتباك.

سجل هدفا الإسماعيلي الواعد حازم مرسى فيما سجل للاهلى محمد شكرى وصالح نصر.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق الاسماعيلي للنقطة الـ 22 فى المركز الثالث كما ارتفع رصيد الاهلى للنقطة الـ27 فى المركز الأول.


خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد
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