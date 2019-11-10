كالعادة| محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في شباك مانشستر سيتي ..فيديو

تمكن فريق ليفربول، من تسجيل الهدف الثاني في شباك منافسه مانشستر سيتي، أثناء المباراة التي تُقام الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.





سجل النجم الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، الهدف برأسية متقنة؛ خدع بها "برافو"، حارس مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 12 من عمر المباراة.





دخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي..

أليسون، أرنولد، روبينسون، لوفرين، فان دايك، فابينيو، هنديرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح و روبيرتو فيرمينو.





بينما دخل مانشستر سيتي المباراة بهذا التشكيل :

حراسة المرمى: كلاوديو برافو





خط الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- فيرناندينو- أنخيلنيو





خط الوسط: رودريجو هيرنانديز- كيفين دي بروين- إلكاي جوندوجان



