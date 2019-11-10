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مرأة

بـ فستان أصفر كنارى.. منة فضالى تهنئ صديقها فى عيد ميلاده

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:59 م
منة فضالى
منة فضالى
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رنا عصمت
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة صديقها الفنان احمد عصام .

وهنألت الفنانة منة فضالى صديقها فى عيد ميلاده معلقة على الصورة قائلة:"طبعًا مش محتاجه امدح فيك انت عارف رأي فيك كويس محترم و جدع و ١٠٠ راجل و شاطر و متجدد و فخوره دايما بيك انك صاحبي و اخويا اللي مجنني يا مجنون أفندي المهم بقي كل سنه وانت طيب يا صاصتي و عقبال ١٠٠ سنه كلها نجاح و تألق و عقبال ما افرح بيك يا غالي ودايما مع بعض طبعا بخاف منك علشان انت مجنون يا بتاع النار انت".

وتألقت الفنانة منة فضالى بإطلالة انيقة، مرتدية فستان باللون الاصفر الكنارى، يتميز بالقماش الستان، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج التى زادت من جمالها
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