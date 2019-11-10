هاني الأقرع.. قصة بطل "زاوية بمم" الذي دفع حياته ثمنا لإنقاذ ضحايا بالوعة المنوفية

لم يفكر لحظة في عواقب ما قد يحدث له، ولم يفكر في مصير أبنائه من بعده، تغلبت عليه رجولته وشهامته ليدفع حياته ثمنا لإنقاذ شابين من بالوعة صرف صحي، بعد أن نسج القدر خيوط كفنه ليلقي مصرعه في الحال غرقا في بالوعة الصرف أثناء محاولته إنقاذ شابين من الغرق.



هاني الأقرع ابن قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية والذي يعمل عاملا بأحد المصانع وله ابن واحد دفع حياته ثمنا لإنقاذ شابين من داخل بالوعة صرف صحي بعد أن سمع استغاثتهما.



بدأت الواقعة بقيام عاملين بالشروع في تطهير بالوعة صرف صحي ونزل أحدهم إلى داخل البالوعة لبدء التطهير وانتظره الآخر بالخارج ولكن بعد دقائق قليلة انقطع صوته من البالوعة ولم يعد له أثر فقام صديقه الذي بالخارج بالنزول فورا لانقاذ صديقه ولكنه لقي حتفه غرقا ولكنه كان يستغيث بأعلي صوته لينقذه أحد



في هذه الأثناء تصادف مرور هاني الأقرع ليقرر علي الفور النزول إلى البالوعة لإنقاذ من بداخلها ولم يفكر في مصيره وعواقب ما سيحدث له ولم يخطر بباله مصير نجله الذي يعيش من أجله في هذه الدنيا ونزل للبالوعة ولكن القدر لم يمهله لإنقاذهما حيث لقي مصرعه معهما



كان اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية تلقي اخطارا يفيد بسقوط 6 شباب داخل بالوعة صرف صحي ولقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين اخرين وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج.