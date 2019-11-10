بعد رحيل هيثم أحمد زكي.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ نقيب الممثلين

نشر الفنان حسن الرداد صورة للفنان اشرف زكى نقيب الممثلين على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق عليها قائلا: "الاستاذ المحترم دكتور أشرف زكي مش عارف أشكر حضرتك ازاي على جدعنتك ومواقفك الانسانية الصادقة مع كل الفنانين علي مدار سنين طويلة انا شهد علي كتير اوي منها واخرهم اخونا المغفور له بأذن الله هيثم احمد زكي كنت واقف كأب وصديق وأخ بكل حب وصدق مش عشان منصبك كنقيب لكن عشان حضرتك راجل محترم وجدع وضهر حقيقي لنا كلنا ،حقيقي انا فخور اني انتمي لنقابة حضرتك نقيبها وفخور اني اعرف حضرتك وانك استاذي ربنا يكرمك ويوفقك ويديك الصحة شكرا استاذي العزيز".



وشاركت الفنانة بدرية طلبة بالتعليق علي الصورة قائلة: "ربنا يديه الصحة ويطول بعمره".



كان آخر ظهور لـ حسن الرداد مع شيماء سيف ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، كما ظهر مع زوجته إيمي سمير غانم في مهرجان الجونة السينمائي الأخير.