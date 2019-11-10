الدوري الإنجليزي.. داسيلفا يقلص الفارق لـ مانشستر سيتي ويسجل في ليفربول

تمكن فريق مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الاول في شباك منافسه ليفربول في المباراة التي تقام على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.



وقلص بيرنارد سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الفارق، وسجل الهدف عن طريق صاروخية قاتلة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك اليسون حارس مرمى ليفربول في الدقيقة 78 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 3.-1 لصالح ليفربول.



ودخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي..

أليسون، أرنولد، روبينسون، لوفرين، فان دايك، فابينيو، هنديرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح و روبيرتو فيرمينو.



بينما دخل مانشستر سيتي المباراة بهذا التشكيل :

حراسة المرمى: كلاوديو برافو



خط الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- فيرناندينو- أنخيلنيو



خط الوسط: رودريجو هيرنانديز- كيفين دي بروين- إلكاي جوندوجان



خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- سيرجيو أجويرو- بيرناردو سيلفا