موجز السوشيال ميديا.. محمد صلاح يمازح مراسلة.. ورئيس سموحة يشعل السوشيال ميديا

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
بـ تصرف غريب.. محمد صلاح يمازح مراسلة قناة ESPN | شاهد
الغبي يعتقد أنه أذكى من اللى حوله.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد
ربنا يحميك مع انك زمالكاوى .. أشرف زكى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد
حان وقت العمل.. أسما شريف منير فى ظهور جديد بعد أزمة الشيخ الشعراوى.. شاهد
لطيفة وأنغام تتبادلان التهاني بـ المولد النبوي.. شاهد
الرجل المناسب.. نجلاء بدر توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي
بـ تصرف غريب.. محمد صلاح يمازح مراسلة قناة ESPN | شاهد
الغبي يعتقد أنه أذكى من اللى حوله.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد
ربنا يحميك مع انك زمالكاوى .. أشرف زكى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد
حان وقت العمل.. أسما شريف منير فى ظهور جديد بعد أزمة الشيخ الشعراوى.. شاهد
لطيفة وأنغام تتبادلان التهاني بـ المولد النبوي.. شاهد
الرجل المناسب.. نجلاء بدر توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي