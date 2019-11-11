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مرأة

بـ 5 جنيهات .. أسرع طريقة لعلاج تكيس المبايض

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:28 ص
علاج تكيس المبايض
علاج تكيس المبايض
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رشا عوني
تعاني نسبة كبيرة من النساء من مشكلة تكيس المبايض، وقد أصاب بها الفتيات قبل الزواج وهي ناتجة بشكل أساسي عن خلل في الهرمونات لكن يمكن بطرق طبيعية منزلية علاج متلازمة تكيس المبايض بأقل تكلفة .

نصح موقع health 24 بتناول بذور الكتان كنوع من الطرق الطبيعية الأمنة لعلاج تكيس المبايض، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من مركب الليجان وهو يعزز إفراز هرمون التستوستيرون في الجسم فيقلل تكون تكيسات المبيض .

طريقة تحضير بذور الكتان لعلاج تكيس المبايض :

يمكن إضافة بذور الكتان إلى الفواكه والخضروات وتناولها في شكلها الخام أو عليها في ماء على النار وشربها يوميا ،وهي متوفرة لدى العطار ويمكن شراء كمية قليلة منها بخمس جنيهات فقط.
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