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تعليم

جامعة عين شمس توقع أول توأمة من نوعها في مجال جراحات القلب الخلقية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
يوقع كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسيد دافيد شرمبتن مدير العلاقات الدولية بمستشفي رويال برومتن الرائدة في جراحات وأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اتفاقية توأمة بين مستشفيات جامعة عين شمس ( الدمرداش) ومستشفى رويال برومتن بلندن من خلال اتفاقية ثلاثية بين الطرفين لمدة 5 سنوات.

ويمول الاتفاقية، التي ستعقد اليوم، الموافق ١١ نوفمبر بمقر قصر الزعفران البنك الأهلي المصري يقدر بثلاثين مليون جنيه، ، بحضور نواب رئيس الجامعة والقائم بعمل عميد كلية الطب ووكلاء الكلية والدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات وأساتذة جراحة وأمراض القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية والسيدة نرمين شهاب الدين مدير المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور السير جيفري آدامز سفير المملكة المتحدة البريطانية بحمهورية مصر العربية.
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