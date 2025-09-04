قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بأسوان
سم قاتل.. جمال شعبان يحذر من الإسراف في تناول حلويات المولد النبوي
المولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل احتفلت زوجات الرسول والصحابة به؟
بقوة 5.9 درجة .. زلزال قوي يضرب الأرجنتين
الإمارات تحذر من خطورة الاستيطان الإسرائيلي على مستقبل اتفاقات التطبيع
أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات.. إعصار لورينا يضع هذه المنطق في حالة تأهب
احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد
شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025
تم تطبيقها بمصر.. فوائد وكيفية استخدام الريبوتات فى صناعة الألبان؟
أقدم جينوم بشري يكشف أسرارًا جديدة عن أصول المصريين قبل 4500 عام
تحطم طائرة روسية في مقاطعة ريازان ووفاة الطيار
أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات.. إعصار لورينا يضع هذه المنطق في حالة تأهب

اعصار عواصف استوائية
اعصار عواصف استوائية
أمينة الدسوقي

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التى تعانى منه دول العالم فهناك مناطق أخري تواجه أعاصير وعواصف استوائية.

أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات

 أعلنت هيئات الأرصاد الجوية أن إعصار «لورينا» واصل اشتداده قبالة سواحل شبه جزيرة باخا كاليفورنيا بالمكسيك، ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحذيرات من عاصفة استوائية لتشمل أجزاء واسعة من المنطقة.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ومقره ميامي، أن الإعصار من المتوقع أن يحافظ على قوته خلال الساعات المقبلة، وسط هطول أمطار غزيرة قد يصل منسوبها إلى نحو 38 سنتيمترا في بعض المناطق، الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات طينية خطيرة، خاصة في المناطق الجبلية.

وبحسب بيانات المركز، كان موقع الإعصار مساء الأربعاء يبعد نحو 230 كيلومترا غرب مدينة كابو سان لوكاس، مع تسجيل رياح عاتية بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، واتجاهه نحو الشمال الغربي بسرعة تقارب 26 كيلومترا في الساعة.

ودعت السلطات المكسيكية سكان شمال غرب البلاد وشبه جزيرة باخا كاليفورنيا إلى متابعة المستجدات عن كثب واتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أن التحذيرات لا تزال سارية على طول الساحل الغربي للولاية بين منطقتي سانتا فيه وبونتا أبريوخوس.

ورغم استمرار عدم وضوح المسار النهائي لـ«لورينا»، فإن التوقعات الأخيرة تشير إلى احتمال اقترابه من السواحل مساء الخميس أو الجمعة، قبل أن يغير اتجاهه نحو الشمال الشرقي، على أن يضعف تدريجياً ويتحول إلى عاصفة استوائية بحلول الجمعة.

إعصار «كيكو»

وفي سياق متصل، أفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إعصار «كيكو» المصنف من الفئة الثانية ما يزال ينشط فوق مياه المحيط الهادئ بسرعة رياح تصل إلى 175 كيلومترا في الساعة، وعلى بعد أكثر من 2600 كيلومتر شرق جزيرة هاواي. 

وأكد الخبراء أن «كيكو» لا يشكل تهديداً لليابسة، ولم تصدر بشأنه أي تحذيرات.

