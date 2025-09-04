أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات.. إعصار لورينا يضع هذه المنطق في حالة تأهب

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التى تعانى منه دول العالم فهناك مناطق أخري تواجه أعاصير وعواصف استوائية.

أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات

أعلنت هيئات الأرصاد الجوية أن إعصار «لورينا» واصل اشتداده قبالة سواحل شبه جزيرة باخا كاليفورنيا بالمكسيك، ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحذيرات من عاصفة استوائية لتشمل أجزاء واسعة من المنطقة.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ومقره ميامي، أن الإعصار من المتوقع أن يحافظ على قوته خلال الساعات المقبلة، وسط هطول أمطار غزيرة قد يصل منسوبها إلى نحو 38 سنتيمترا في بعض المناطق، الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات طينية خطيرة، خاصة في المناطق الجبلية.

وبحسب بيانات المركز، كان موقع الإعصار مساء الأربعاء يبعد نحو 230 كيلومترا غرب مدينة كابو سان لوكاس، مع تسجيل رياح عاتية بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، واتجاهه نحو الشمال الغربي بسرعة تقارب 26 كيلومترا في الساعة.

ودعت السلطات المكسيكية سكان شمال غرب البلاد وشبه جزيرة باخا كاليفورنيا إلى متابعة المستجدات عن كثب واتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أن التحذيرات لا تزال سارية على طول الساحل الغربي للولاية بين منطقتي سانتا فيه وبونتا أبريوخوس.

ورغم استمرار عدم وضوح المسار النهائي لـ«لورينا»، فإن التوقعات الأخيرة تشير إلى احتمال اقترابه من السواحل مساء الخميس أو الجمعة، قبل أن يغير اتجاهه نحو الشمال الشرقي، على أن يضعف تدريجياً ويتحول إلى عاصفة استوائية بحلول الجمعة.

إعصار «كيكو»

وفي سياق متصل، أفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إعصار «كيكو» المصنف من الفئة الثانية ما يزال ينشط فوق مياه المحيط الهادئ بسرعة رياح تصل إلى 175 كيلومترا في الساعة، وعلى بعد أكثر من 2600 كيلومتر شرق جزيرة هاواي.

وأكد الخبراء أن «كيكو» لا يشكل تهديداً لليابسة، ولم تصدر بشأنه أي تحذيرات.